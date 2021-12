Le pagelle del big match del Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Inter valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League

All’Inter non riesce l’impresa, al ‘Bernabeu’ vince il Real Madrid che si qualifica così agli ottavi di Champions da capolista del girone. Steccano Lautaro e Barella, ma anche il tanto esaltato Vinicius. Fenomanale Kroos.

Real Madrid-Inter, le Pagelle

REAL MADRID

Courtois 6 – Quasi non sporca i guanti solo perché l’Inter, pur attaccando molto, centra poco la porta.

Carvajal 5,5 – L’obiettivo è contenere Perisic e non sempre lo raggiunge. Il miglior Carvajal è lontano.

Militao 6,5 – Tanto fisico e poca, anzi pochissima testa. Mette però più di una toppa e il rosso a Barella, guardandola da sponda Real, è anche ‘merito’ suo.

Alaba 6,5 – L’impostazione della partita data da Ancelotti non può certo esaltare le sue caratteristiche. Sfrutta comunque la sua esperienza per ben figurare lo stesso.

Mendy 6 – Pian piano prende le misure a Dumfries. Bravo a proporsi avanti.

Modric 6,5 – Come Alaba, il croato soffre l’impostazione della gara. Ma le qualità sono enormi e riesce a tirar fuori ugualmente una prestazione più che degna.

Casemiro 6,5 – Senza infamia e senza lode, ma cresce bene alla distanza intercettando qualche pallone importante. Dal 70′ Camavinga 6 – Entra con il piglio giusto.

Kroos 7 – Non che ce ne fosse bisogno, ma stasera l’ennesima prova della sua classe. Basta lasciargli un po’ di spazio e ti castiga. Dal 77′ Valverde s.v.

Rodrygo 5,5 – Sfortunato e casinista, pure ingenuo. Non è ancora pronto per diventare un pilastro del Real. Dal 77′ Asensio 7 – Nemmeno entrato chiude il match con una conclusione straordinaria

Jovic 5,5 – Buono il lavoro fuori dall’area di rigore, a supporto della squadra. Dentro, invece, è impreciso, poco freddo. Vedi il raddoppio divorato. Benzema resta irraggiungibile e difficilmente avrà impressionato i dirigenti dell’Inter, da tempo sulle sue tracce. Dal 77′ Mariano Diaz s.v.

Vinicius 5 – Chi ha detto che è il miglior giocatore al mondo dovrebbe nascondersi. A volte si marca da solo e cerca di vincere da solo facendo arrabbiare i tifosi del Bernabeu. Dall’80 Hazard s.v.

All.Ancelotti 6,5 – Delle due squadre in campo, la più ‘italiana’ è proprio il suo Real. Difesa e contropiede, ma il campo (straprimo nella Liga, agli ottavi da capolista del girone) gli ha dato e gli sta dando ragione. Aspettando l’editoriale di Sacchi…

INTER

Handanovic 6,5 – Kroos lo batte con un tiro imparabile, lo stesso fa Asensio nella ripresa.

D’Ambrosio 5 – L’approccio è fin troppo timido. Non svolta nemmeno quando Inzaghi lo alza a destra.

Skriniar 6,5 – Arcigno come sempre, stasera però fatica un po’ a sfondare palla al piede.

Bastoni 7 – Dalle cattive situazioni esce con qualità e astuzia. Diteci davvero quanti anni ha.

Dumfries 6,5 – Innesca un contropiede e sembra essere in una buona serata. Ecco perché non capiamo il cambio all’intervallo. Dal 46′ Dimarco – Non riesce a fare la differenza, forse perché ‘soffre’ troppo il palcoscenico e l’Inter non è quella del primo tempo.

Barella 4.5 – E’ lui che lascia lo spazio a Kroos per calciare in porta. Fallisce da posizione favorevole la chance del possibile pareggio e poi si becca il rosso diretto per una mini-rappresaglia ai danni di Militao. In definitiva, non una gran serata.

Brozovic 7 – Giganteggia per una buona mezz’ora ridicolizzando Vinicius. Inzaghi lo toglie a inizio secondo tempo facendo arrabbiare non poco. Dal 59′ Vidal 6,5 – Due-tre sortite dimostrano che c’è sul piano atletico e che ha voglia ancora di dire la sua.

Calhanoglu 5,5 – Stasera con la lampadina fulminata. Nell’ultimo o penultimo passaggio è impreciso. Dal 59′ Vecino 5 – Un mezzo fantasma.

Perisic 6,5 – Nel primo tempo una vera e propria spina nel fianco per Carvajal, che col tacco – in modo fortuito – di fatto gli toglie un gol. Nel secondo cala d’intensità, restando preziosissimo in fase difensiva.

Lautaro Martinez 5 – Si sbatte perché vuole che sia la sua serata, ma è impreciso e pecca anche di eccessiva generosità. Resta a secco in Champions e non è una bella cosa per chi di mestiere fa l’attaccante. Dal 65′ Gagliardini 6 – Fa quello che può.

Dzeko 5 – Prova a incidere più fuori che dentro l’area, ma non ci riesce. Dentro non riesce a imporre la sua fisicità contro Alaba e Militao. Dal 59′ Sanchez 5.5 – Troppo isolato per far del male alla difesa del Real.

All.Inzaghi 6 – La sua Inter gioca con personalità e grande qualità per almeno un tempo. Nel secondo è invece un po’ confusionaria e infatti crea pochissimo. Il ko arriva comunque per le grandi giocate di due campioni come Kroos e Asensio. Dettagli che in Champions fanno la differenza. Agli ottavi servirà qualcosa più, al di là della caratura dell’avversario.

Arbitro Brych 5 – La 69esima e ultima gara internazionale la macchia con una espulsione, quella di Barella, esagerata anche se ‘ordinatagli’ dalla sala Var. Manca un giallo a Vinicius per simulazione.

TABELLINO

REAL MADRID-INTER 2-0

16′ Kroos, 79′ Asensio

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro (70′ Camavinga), Kroos (77′ Valverde); Rodrygo (77′ Asensio), Jovic (77′ Mariano Diaz), Vinicius (80′ Hazard). All.: Ancelotti

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries (46′ Dimarco), Barella, Brozovic (59′ Vidal), Calhanoglu (59′ Vecino), Perisic; Dzeko (59′ Sanchez), Lautaro Martinez (65′ Gagliardini). All.: S.Inzaghi

ARBITRO: Brych (GER)

VAR: Fritz

AMMONITI: D’Ambrosio, Militao, Bastoni

ESPULSI: Barella

NOTE: 1′ recupero pt