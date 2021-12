Milan-Liverpool, Pioli: “Con i se non si fa la storia. Ecco il mio rammarico”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli al termine di Milan-Liverpool, match della sesta giornata di Champions League. Ecco le sue parole dopo il ko con i Reds

Si ferma contro il Liverpool la corsa del Milan in Champions League. Il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, ha commentato il ko di San Siro, intervenendo in conferenza stampa: “Con la rosa al completo sarebbe stato diverso? Con i se e con i ma non si fa la storia. Tutte le partite le abbiamo perse di misura, affrontando squadre di un livello molto alto: significa che non ci manca tanto, ma qualcosa ci manca, forse un insieme di ritmo, esperienza e qualità”.

Rammarico più grande – “Nelle prime partite meritavamo di più. Meritavamo di più con l’Atletico Madrid, anche la vittoria ma è inutile guardarsi troppo indietro. Queste partite ci serviranno tanto per crescere. Dispiace perché volevamo continuare il nostro percorso in Europa. I calciatori ci hanno provato fino alla fine ma non ci sono riusciti”.

LEGGI ANCHE>>> Real Madrid-Inter, Inzaghi striglia Barella: “Errore grave, non doveva farlo”

Milan-Liverpool, Pioli: “Il secondo gol ha lasciato il segno”

LEGGI ANCHE>>> Florenzi: “Tutti a testa bassa. Ecco perché non ci siamo qualificati”

Errore Tomori determinante – “Purtroppo il secondo gol ha lasciato il segno. Un segno negativo ma la squadra ha comunque lottato fino alla fine. Krunic e Kessie hanno avuto delle occasioni. Abbiamo avuto una gestione lenta della palla e non siamo riusciti ad alzare i ritmi”.