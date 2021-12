La prossima sessione di mercato della Juventus è anche strettamente collegata a quanto accadrà con alcuni elementi della rosa. Su tutti Aaron Ramsey

Per ottenere i risultati sperati al momento del suo ritorno alla Juventus, Massimiliano Allegri avrà chiaramente bisogno di una grossa mano dalla squadra, nessuno (o quasi) escluso. L’eccezione infatti c’è e si tratta di Aaron Ramsey, centrocampista gallese arrivato dall’Arsenal a parametro zero nel 2019, il quale non si è mai realmente calato nella parte in bianconero nonostante anche gli svariati cambi di allenatore.

Troppi problemi fisici per l’ex Gunners che al momento è sotto contratto con la Juventus fino al giugno 2023 ed ha collezionato appena cinque presenze distribuite su soli 112 minuti giocati. Come se non bastasse ha spesso e volentieri fatto storcere il naso ai tifosi, che al contrario l’hanno visto normalmente in campo con la maglia della sua nazionale. Le strade del gallese e del club di Agnelli ad ogni modo sembrano allontanarsi col passare dei mesi, e le strade principali per l’addio portano in Premier League.

Calciomercato Juventus, Ramsey via a gennaio con la rescissione: idea inglese

Da qualche tempo ormai si parla di una possibile rescissione contrattuale, utile a separare le strade di Ramsey e della Juventus già a gennaio. Un addio già alla prossima sessione potrebbe quindi essere la strada giusta da intraprendere, nonostante il tentativo fatto in estate da Massimiliano Allegri di rimetterlo in carreggiata.

In caso di rescissione e successiva partenza, come anticipato da Calciomercato.it nei giorni scorsi, restano vive le piste che portano ad Everton, Leeds e Newcastle. Solco quello che porta ai ‘Toffees’ che ha confermato anche ‘Yahoo.com’ che insite su un possibile futuro di Ramsey nella squadra allenata per ora da Rafa Benitez. L’Everton ha avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore e ci sono margini per il buon esito dell’affare. La Juventus dal canto suo rinuncerebbe all’idea di monetizzare ma quanto meno si toglierebbe dal groppone un ingaggio monstre da 7 milioni a stagione.