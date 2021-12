Juventus in campo questa sera contro il Malmoe all’Allianz Stadium: i convocati e le possibili scelte di Allegri

La Juventus impegnata oggi in Champions League per l’ultima partita del girone contro il Malmoe. Per centrare il primo posto servirà una vittoria contro gli svedesi all’Allianz Stadium, oltre ad un passo falso del Chelsea sul campo dello Zenit.

Allegri ritrova De Sciglio nella lista dei convocati e recupera anche Kean, che negli ultimi allenamenti ha accusato un fastidio alla caviglia. Oltre a Kulusevski sempre out i lungodegenti Danilo, Chiesa e Ramsey, fuori anche Kaio Jorge e Pellegrini che non sono stati inseriti nella lista Champions.

La lista dei convocati della Juventus in vista del Malmoe

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio;

Difensori: De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Bonucci, Rugani, de Winter;

Centrocampisti: Arthur, Bentancur, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi, Miretti;

Attaccanti: Morata, Dybala, Kean, Da Graca.

In attacco confermata la coppia Dybala-Morata, mentre Allegri viste le defezioni sembra orientato a cambiare modulo e affidarsi al 3-5-2 con Bernardeschi a destra e Rugani nel trio davanti Perin. Chance dal primo minuto in mediana per Arthur e Rabiot, turno di riposo almeno inizialmente per Locatelli.

Juventus-Malmoe, la probabile formazione della Juventus

Juventus (3-5-2): Perin; Rugani, Bonucci, de Ligt; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Morata.