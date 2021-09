Aaron Ramsey, centrocampista gallese della Juventus di Max Allegri, potrebbe tornare in Premier League nella prossima finestra di calciomercato: le ultime

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, autorevole tabloid inglese, la Juventus sarebbe disposta a lasciar andare Aaron Ramsey nella prossima finestra invernale di calciomercato. Il centrocampista gallese, arrivato da svincolato in bianconero nell’estate del 2019, non ha mai davvero convinto con la maglia della Vecchia Signora né sotto la gestione Sarri, né con Pirlo o adesso con Allegri anche a causa dei tanti guai fisici che lo hanno spesso costretto ai box.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, Ramsey torna in Premier League

Sulle tracce di Ramsey, che percepisce uno stipendio netto di circa 7 milioni di euro a stagione, ci sarebbero West Ham, Newcastle ed Everton, tre club con ambizioni diverse in classifica della Premier League inglese che potrebbero rilanciare la carriera dell’ex giocatore dell’Arsenal. Ora, tutto dipende dalla volontà del giocatore nel voler lasciare o meno la Juventus per cercare una nuova sfida. Forte di un contratto in essere fino al 2023, non si esclude che possa chiedere una buonuscita al presidente Agnelli.