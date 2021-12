Calciomercato Juventus, va via subito | Doppia pista e grande ritorno

Possibile addio alla Juventus già a gennaio, parte l’assalto dalla Premier League e dalla Liga spagnola

Il centrocampo della Juventus non convince. Dopo l’addio di Pjanic, scambiato con Arthur Melo nell’estate del 2020, in cambina di regia ora sembra mancare la qualità necessaria per ambire ai massimi livelli. Proprio l’ex Barcellona è finito più volte nel mirino della critica per le sue prove imprecise e disattente. Da tempo circolano indiscrezioni di calciomercato sulla possibile cessione già nella prossima sessione di gennaio.

Oltre a Kulusevski, riporta ‘La Repubblica’, le sirene dalla Premier League vedono protagonista anche il 25enne centrocampista brasiliano. Oltre al Siviglia, che gli darebbe la possibilità di ritornare in Liga spagnola, su Arthur ci sarebbe infatti il ricco Newcastle. Gli inglesi vorrebbero quindi dargli la possibilità di mettersi in mostra nel campionato più importante d’Europa nonostante il momento poco felice che sta vivendo in Italia.

Calciomercato Juventus, Newcastle su Arthur in vista di gennaio: anche il Siviglia resta in allerta

Arthur sembra ormai da tempo fuori dal progetto tecnico e tattico di Max Allegri. A dimostrarlo sono infatti le pochissime apparizioni che gli sono state concesse in questa prima parte di stagione della Juventus.

Tra Serie A e Champions League, Arthur ha disputato soltanto sette incontri totalizzando 166 minuti di gioco. L’ultima apparizione in campionato risale addirittura al 30 ottobre, quando i bianconeri persero a Verona sotto i colpi del ‘Cholito’ Simeone. Per lui ora c’è l’ipotesi inglese o quella del ritorno in terra spagnola.