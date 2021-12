Calciomercato Juventus, arrivano in città | Subito 35 milioni

Notizia importante per la Juventus in ottica calciomercato, emissari inglesi in arrivo in Italia per un’offerta da 35 milioni di euro

Due assist e un gol in diciannove presenze stagionali. Qualche bagliore di talento, tante prove opache e voci di calciomercato. Il futuro alla Juventus di Dejan Kulusevski è tutt’altro che scontato. Già in tempi brevi potrebbero arrivare novità importanti.

La settimana prossima, come riportato nelle ultime ore da ‘repubblica.it’, si prevede molto calda sul fronte Kulusevski. L’esterno offensivo svedese è nel mirino dell’Arsenal e alcuni emissari del club londinese dovrebbero fare tappa in Italia per cercare di sbloccare la trattativa con la Juventus. Il manager Arteta vorrebbe l’ex Parma e sarebbe pronto a offrire ai bianconeri circa 30 milioni di euro più 5 di bonus.

Calciomercato Juventus, emissari dell’Arsenal in Italia per Kulusevski

La Juventus, dal canto suo, partirebbe da una richiesta di 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Inoltre, ci sarebbe da convincere lo stesso Kulusevski a sposare il progetto meno ambizioso dell’Arsenal.

Classe 2000, lo svedese è approdato alla Juve nell’estate del 2020 tra grandi ambizioni e aspettative. Tuttavia, complici anche i risultati deludenti della sua squadra, finora non è mai riuscito a imporsi come invece aveva fatto nella precedente esperienza con i ducali.

Nemmeno l’arrivo dell’esperto Allegri in panchina, ad oggi, gli è servito per far esplodere definitivamente il suo talento. Così, presto potrebbero velocizzarsi le trattative con il club di Premier League.