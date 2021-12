Juventus, Allegri perde un altro attaccante | UFFICIALE: si è operato

Tegola improvvisa per la Juventus: l’attaccante si è operato e salterà le prossime partite tra Champions e campionato. Il comunicato ufficiale

Arrivano brutte notizie per Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus–Malmo. Il tecnico bianconero perde un attaccante in vista dei prossimi impegni ravvicinati tra Champions League e Serie A.

Si tratta di Dejan Kulusevski, che è costretto a fermarsi dopo le due partite consecutive disputate da titolare contro Salernitana e Genoa. Con l’infortunio di Federico Chiesa, infatti, Massimiliano Allegri ha dato minuti e fiducia dall’inizio all’esterno svedese, reduce da una prima parte di stagione piuttosto complicata. L’ex Atalanta e Parma, infatti, è rimasto ai margini nei primi mesi alimentando anche rumors e indiscrezioni di calciomercato riguardo al suo possibile addio a gennaio. Poi le ultime due occasioni da titolare, ben sfruttate, fino allo stop per l’intervenuto chirurgico. Come comunicato dalla Juventus, questa mattina il giocatore “è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la risoluzione della sinusite acuta di origine odontogena. L’intervento, eseguito dal dott. Tubino e dal dott. Ruffino presso l’ospedale di Chivasso, è perfettamente riuscito. Saranno necessari 7 giorni di riposo prima della ripresa dell’attività sportiva”.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Camoranesi: “Il mio calcio semplice. Italiano, la Juve e Julian Alvarez: vi spiego”

Si ferma Kulusevski: le ultime tra campo e futuro

Gennaio si avvicina e nelle ultime settimane Kulusevski è stato accostato anche a big di Premier League come l’Arsenal. Il suo futuro rimane in bilico: di fronte ad un’importante offerta, infatti, la dirigenza della Juventus darà il via libera alla cessione dello svedese. Un sacrificio necessario per nuovi colpi in entrata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super nome: prezzo in saldo, c’è il doppio via libera

Nel frattempo, il classe 2000 è costretto ai box per almeno una settimana. Uno stop che potrebbe anche prolungarsi dopo sette giorni di inattività. Il giocatore salterà sicuramente Malmo e Venezia e potrebbe tornare solo il 18 dicembre per la trasferta di campionato contro il Bologna di Mihajlovic. In attesa di gennaio e del calciomercato invernale.