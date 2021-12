Calciomercato Juventus, super nome: prezzo in saldo, doppio via libera

Secondo indiscrezioni dalla Spagna, la Juventus sarebbe piombata su un altro attaccante: un super colpo a costi relativamente contenuti

La Juventus ha bisogno di un attaccante, di una punta. “Morata per il momento non è un centravanti”, ha commentato Guido Vaciago a CMIT TV nella giornata di ieri, sull’onda delle prestazioni e dei numeri dello spagnolo in bianconero. Che intanto si sta attirando pure più di qualche critica dai tifosi.

Non a caso il suo futuro alla Continassa sembra tutt’altro che scontato, dal momento che a fine stagione tornerà formalmente all’Atletico Madrid e la Juventus ha solo un diritto di riscatto. Non è ancora chiaro se questo sarà esercitato, ma quasi sicuramente in quel caso Agnelli e Cherubini chiederanno uno sconto ai Colchoneros. Poi c’è Moise Kean, anche lui con un inizio di stagione flop, qualche problema fisico e pochissimi gol. L’unica luce la accende Paulo Dybala, ma anche lui non ha avuto continuità fisica e per questo la Juve ha bisogno di certezze anche in vista del prossimo anno. L’obiettivo numero uno non può che restare Dusan Vlahovic, più che disponibile a vestire bianconero, ma i costi sono altissimi e la concorrenza spietata.

Non a caso dalla Spagna spunta un altro nome molto interessante. Si tratta di Memphis Depay, che sta disputando una buona annata al Barcellona, con otto gol in quindici partite di campionato – a cui vanno aggiunti 10 gol in 7 partite con l’Olanda – ma ancora a secco in Champions League. E proprio questo score ‘domestico’, secondo il catalano ‘El Nacional’ avrebbe spinto i blaugrana a più di qualche riflessione sul suo futuro. Anche perché Xavi ha chiesto una punta e, con il sogno Haaland, l’olandese sembrerebbe il principale sacrificabile. Depay sta vivendo comunque un momento di flessione, il suo nuovo allenatore ne sta parlando bene ma il futuro non sarebbe così chiaro.

Juventus su Depay, dalla Spagna: vuole lasciare il Barcellona

Come riporta ‘Todofichajes.com’, inoltre, lo stesso attaccante ex Lione ha più di qualche dubbio e nei suoi pensieri ci sarebbe anche quello di un addio. Ha scelto il Barcellona anche per il suo connazionale e mentore Koeman, che è stato esonerato, ma il progetto blaugrana è ancora un cantiere (e Xavi ha cambiato modulo) e non a caso Depay ha firmato solo un biennale, per cui la prossima estate andrà già in scadenza. Il giocatore classe ’94 si starebbe quindi guardando attorno già desideroso di cambiare aria e su di lui ci sono Everton, Liverpool e appunto Juventus.

I bianconeri però possono giocarsi la carta ‘novità’, perché Depay non sembra intenzionato a tornare in Premier dopo l’esperienza da incubo al Manchester United. Il Barcellona è disposto a lasciarlo andare, chiede 45 milioni di euro ma – avendolo preso a zero – è molto probabile che la cifra possa scendere anche ai 30 milioni. E per la Juventus sarebbe davvero un’occasione, un prezzo relativamente basso per un giocatore importante, di qualità e con fiuto del gol, maturo ma ancora abbastanza giovane e con margini di crescita.