Calciomercato, nuovo pericolo per la Juventus: affare con minusvalenza

Calciomercato, un calciatore potrebbe dire addio per ‘colpa’ di Messi: Juventus e Milan vigili, ma spunta un nuovo pericolo

Il passaggio di Lionel Messi al PSG è stata senza dubbio l’operazione di punta dello scorso calciomercato estivo. Una sessione tra le più complicate da diversi anni a questa parte, soprattutto a causa della pandemia che ha colpito l’intero sistema calcio. In questo scenario, i parigini l’hanno fatta da padroni, realizzando numerosi acquisti di elevato spessore a parametro zero.

La ‘Pulce’ argentina è stata la ciliegina sulla torta. Una trattativa che inevitabilmente ha già segnato profondamente la storia di questo sport, anche tenendo conto dell’addio all’amato Barcellona dopo anni e anni di carriera. Un colpo di questa portata, inoltre, non poteva non generare delle conseguenze negative per alcuni membri già presenti in gruppo. Tra chi ne sta pagando le spese troviamo ovviamente Mauro Icardi. I rapporti tra i due connazionali, come noto, non sono affatti. Manca perfino dialogo e Messi starebbe spingendo per una partenza dell’attaccante. Su di lui c’è l’interesse di Juventus e Milan, ma pare sia spuntato un nuovo pericolo.

Calciomercato Juventus e Milan, nuovo pericolo per Icardi

I bianconeri non dovrebbero – a meno di sorprese – riscattare il cartellino di Alvaro Morata, perciò hanno la necessità di comprare un nuovo bomber. Il problema del ‘Diavolo’, invece, è più che altro l’età avanzata di Ibrahimovic e Giroud, con Pellegri che non dà nessuna garanzia.

Da qui nasce l’interesse per Icardi, accostato anche in estate alla ‘Vecchia Signora’. Stando a quanto riferisce ‘ElNational.cat’, però, nella corsa si sarebbe inserito il Siviglia di Monchi. Il club spagnolo cerca urgentemente una punta e l’ex ds della Roma avrebbe fiutando il possibile affare. Ma bisognerà lavorare non poco per raggiungere l’intesa economica: il PSG chiede 40 milioni di euro, mentre il Sivilia sarebbe disposto ad arrivare fino a 20, costringendo i parigini a fare una corposa minusvalenza. Juventus e Milan dovranno fare molta attenzione e accelerare le pratiche se vorranno prendere Icardi, il cui destino è sempre più lontano da Parigi.