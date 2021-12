Mauro Icardi e la sua prossima destinazione fanno discutere sul calciomercato. Il colpo di scena riguarda anche Juventus e Milan

Il calciomercato si avvicina, come le feste, ma c’è già chi guarda oltre. L’intreccio si espande a macchia d’olio tra vita privata, pallone e futuro, con un ritorno in Italia sullo sfondo che torna, di volta in volta, prepotente.

Di chi potremmo parlare, se non di Mauro Icardi? Il bomber ex Inter resta nome caldo sul tavolo delle trattative. L’attaccante argentino resta timidamente sulla lista di Juventus e Milan, ma le priorità – per entrambe – sembrano altre e conducono ad altri reparti o questioni. D’altronde, il calcio è bello perché è vario e uno come Icardi lo sa bene, con il suo stile da vipera e il suo veleno letale che confonde le difese avversarie e le sorprende. Per poi tramortirle, con il pallone alle spalle del portiere, in rete. Un uomo dai pochi tocchi e dai tanti gol, forse poco compreso dalle parti di Parigi, forse poco necessario, vista un’abbondanza offensiva che è anche riduttivo definire tale. E quindi – ma non è una novità – gli occhi di diversi club sono pronti a spalancarsi, al pari dei portafogli, per cogliere la grande occasione. Non sono poche le big interessate, anche al netto di una vita privata un po’ troppo discussa, ma una di questa si è già chiamata fuori.

Calciomercato Juventus e Milan, il Real Madrid dice no a Icardi

Dopo i problemi di coppia con Wanda Nara, la procura di Icardi è andata in mano ai suoi intermediari. La volontà del calciatore è di lasciare il PSG e proprio i suoi agenti si sono occupati di offrirlo a mezza Europa. Come riporta ‘defensa central’, il suo nome è finito anche sul tavolo del Real Madrid, ma non è andata come l’argentino avrebbe probabilmente voluto. Nonostante già nel 2017 e nel 2019, il calciatore piacesse ai Blancos, ora il club spagnolo non sembra avere alcuna intenzione di puntare su di lui. Ancora speranza, dunque, per le big italiane e per il Newcastle che potrebbe tentare l’affondo per l’ex Inter nel prossimo futuro.