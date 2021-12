Calciomercato Juventus, subito via dal Real Madrid: il prezzo è ‘ridicolo’

Calciomercato Juventus: il flop continua anche con Carlo Ancelotti. Big del Real Madrid via ad un prezzo di saldo. Tutti i dettagli

“Il suo problema non è mentale, ha migliorato le sue condizioni fisiche. Ha solo bisogno di minuti e li avrà. Non deve mollare”.

Negli scorsi giorni Carlo Ancelotti è tornato a parlare così delle condizioni di Eden Hazard. L’esterno belga è reduce da due stagioni da incubo al Real Madrid e anche con il tecnico italiano in panchina non sta riuscendo a ritrovare continuità. L’ex Chelsea sembra ormai entrato in un tunnel senza fine: i continui problemi fisici, infatti, non gli stanno permettendo di ritrovare la forma migliore e tornare ai livelli dell’Hazard visto con la maglia dei ‘Blues’. Arrivato per colmare il vuoto lasciato da Cristiano Ronaldo, dopo il trasferimento del portoghese alla Juventus, il belga ha ampiamente deluso le aspettative e già da diverse sessioni di calciomercato si parla di un suo possibile addio. Tra le squadra accostate al giocatore c’è anche la Juve. Non mancano però le pretendenti, dalla Serie A alla Premier League: ecco le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, la Premier su Hazard: cifra ‘ridicola’

Hazard ha disputato solo 415 minuti in questa prima parte di stagione, è ancora a secco di gol e ha messo a referto solo un assist. Numeri da incubo per il giocatore che nelle idee di Florentino Perez sarebbe dovuto diventare la nuova stella dei ‘Blancos’ dopo la partenza di CR7. Il belga è sempre più in bilico e nel calciomercato invernale potrebbe profilarsi anche un possibile ritorno in Premier League.

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, infatti, West Ham e Everton sarebbero pronte a dare l’assalto al giocatore. Il Real Madrid, dal canto suo, non opporrebbe resistenza alla cessione ed è disposto a privarsi di Hazard per un’offerta di circa 21 milioni di sterline. L’ex Chelsea è stato prelevato due stagioni fa per ben 100 milioni di euro. Anche la Juventus è alla finestra con la ‘minaccia’ Premier.