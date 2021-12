Calciomercato Juventus, il rinnovo vacilla: tripla destinazione per Dybala

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al rinnovi in bilico di Paulo Dybala e relative eventuali destinazioni in caso di addio

La Juventus ieri sera a Marassi ha regolato senza troppi patemi un Genoa rinunciatario e poco incisivo, chiuso per larghi tratti nella propria metà campo a subire le iniziative bianconere. La compagine di Allegri ha quindi conquistato il secondo successo in fila in campionato provando a rimettersi nella corsa per l’Europa che conta.

Grande protagonista della serata anche Paulo Dybala, che da continuità alle sue prestazioni offrendo una partita positiva e qualitativa suggellata dalla rete del raddoppio finale con un bel mancino dei suoi. Intanto però qualche piccolo dubbio inizia ad aleggiare su un rinnovo di contratto che sembrava alle porte.

Calciomercato Juventus, da Barcellona alla Premier: qual è la destinazione giusta per Dybala?

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa proprio al prolungamento contrattuale del fenomenale argentino provando ad ipotizzare un’eventuale nuova destinazione in caso di separazione dalla Juventus. A pari merito, con il 32,7% ci sono addirittura tre ipotesi appaiate e si tratta dei rivali dell’Inter, del Barcellona e di un eventuale approdo in Premier League.

Chiude il quadro staccatissimo con appena il 2% delle preferenze il Paris Saint Germain, ipotesi quindi poco accreditata da parte dei tifosi che, solo in caso di mancato rinnovo con la Juventus vedono per Dybala destinazioni differenti. A Barcellona sarebbe in un certo senso l’erede di Messi per caratteristiche, mentre all’Inter ci sarebbe il connazionale Lautaro Martinez in attacco. In Premier League infine non mancano le realtà nelle quali tatticamente la ‘Joya’ potrebbe trovarsi a proprio agio.