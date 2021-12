Calciomercato Juventus, parte la rivoluzione: “Subito due cessioni a gennaio”

Calciomercato Juve: sono numerosi i bianconeri in bilico in vista di gennaio. La dirigenza ha deciso: subito via per il colpo. Tutti i dettagli

Una vittoria agevole senza soffrire, che mancava da tantissimo tempo alla Juventus. Ieri sera i bianconeri hanno superato 2-0 il Genoa di Shevchenko centrando il secondo successo consecutivo in campionato, grazie al “Gol Olimpico” di Cuadrado e a Paulo Dybala.

Le prime quattro, però, sono ancora lontanissime in classifica: il Milan capolista a +11 e l’Atalanta quarta a +7. La strada è ancora in salita ma l’obiettivo minimo dei bianconeri, assolutamente da non fallire, è la qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo si avvicina anche il calciomercato invernale e sono numerosi i giocatori in bilico. Uno di questi è Arthur, che è già sparito dalle rotazioni di Allegri. “È un grande professionista oltre che un ottimo calciatore. Quando è stato chiamato in causa ha fatto la sua parte nel modo migliore possibile. È un buon segno e ci sono tante partite”, aveva dichiarato il tecnico nella conferenza pre Juve-Genoa. L’ex Barcellona, però, è rimasto ancora in panchina per tutti i 90 minuti. Ancora peggiore è la situazione di Ramsey, “ai bordi del campo e non ancora disponibile”, come dichiarato da Allegri, ma soprattutto ai margini del progetto e in cima alla lista dei partenti. Il futuro dei due centrocampisti è sempre più lontano da Torino.

Calciomercato Juve, l’annuncio: “Arthur e Ramsey via a gennaio”

Come noto, dopo Locatelli la dirigenza della Juventus è alla ricerca di almeno un altro centrocampista per gennaio. È necessario però liberare spazio e Arthur e soprattutto Ramsey sono i primi partenti nel reparto.

Intervenuto a ‘Radio Radio’, il giornalista Sandro Sabatini ha confermato: “La Juve ne vende due, Arthur e Ramsey, e ne compra uno se possibile”. Sono tanti i nomi in entrata già accostati alla Juventus in vista di gennaio e non solo, da Witsel e Tchouameni al sogno Pogba. Staremo a vedere.