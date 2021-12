Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa la partita di Champions League contro il Malmoe, battuto 3-0 all’andata, con ancora poche speranze di primo posto

Dopo la vittoria contro il Genoa, la Juventus torna in campo in Champions League per l’ultima partita del girone di Champions League. I bianconeri hanno già conquistato la qualificazione agli ottavi con due turni di anticipo, ma lo 0-4 subito dal Chelsea ha complicato incredibilmente la corsa al primo posto. Per vincere il proprio girone, la Juventus dovrebbe battere ovviamente gli svedesi e sperare nel miracolo dello Zenit contro i Blues.

Ma prima di ogni cosa, i bianconeri sono alla ricerca di continuità di risultati, che è mancata per tutta la stagione. All’Allianz mancherà anche Kulusevski, che si operato e starà fuori almeno una settimana. Attesa per le prestazioni soprattutto degli attaccanti, con Morata spesso criticato. Massimiliano Allegri prende la parola nella consueta conferenza stampa della vigilia: dalle 14.30, su Calciomercato.it le sue dichiarazioni principali in diretta. Accanto a lui Adrien Rabiot.

La conferenza stampa di Allegri prima di Juventus-Malmoe

Riguardo alla partita di domani contro il Malmoe, il tecnico della Juventus ha dichiarato: “Domani giocheranno Perin, Rugani, Rabiot e Alex Sandro. Poi domattina vedrò gli altri. Dobbiamo valutare Kean che ha preso un colpo alla caviglia. Vedremo se riusciremo a dare del minutaggio a Miretti e De Winter, Soule per questione di tesseramento non può giocare. Arthur può giocare, vedremo domani come sistemare il centrocampo”.

Sullo stato di salute di Dejan Kulusevski, Massimiliano Allegri ha dato il seguente aggiornamento:”Kulusevski tornerà lunedì. Addio a gennaio per lo svedese? Non parlo di mercato. Ha delle ottime potenzialità e domenica ha fatto bene”.

Stuzzicato sulle squadre che vede favorite per la vittoria della Champions League, il tecnico della Juventus si è sbilanciato in questo modo: “Liverpool, Bayern, City e PSG sono le quattro favorite. Queste squadre hanno qualcosa in più al momento rispetto alle altre, senza dimenticare anche il Real Madrid“.

Massimiliano Allegri ha risposto anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Adesso serve fare un passo alla volta. In campionato siamo dietro e le prime quattro stanno facendo benissimo, ad una media impressionante. Per il momento dobbiamo pensare solo a vincere, così da migliorare anche in autostima. Magari quelle davanti iniziano sbagliare e noi dobbiamo farci trovare pronti per approfittarne”