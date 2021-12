Calciomercato Juventus, dalla Spagna: accelerata per il colpo in mediana

La Juventus si rilancia in campionato e, stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, svolta sul calciomercato avvicinandosi al centrocampista

La vittoria sul Genoa rilancia le ambizioni quarto posto della Juventus di Massimiliano Allegri. Ad essa si accoda poi l’accelarata di cui parlano in Spagna per il centrocampista molto gradito al tecnico bianconero.

Il centrocampista in questione è Axel Witsel, belga di 32 anni in forza al Borussia Dortmund e, soprattutto, in scadenza di contratto alla fine di questa stagione. Stando a ‘todofichajes.com’ il club bianconero ha accelerato piazzandosi in netta pole per il suo cartellino. Fitti a quanto pare i contatti col suo entourage, con Cherubini e soci intenzionati a chiudere l’affare già a gennaio, quindi in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale del calciatore accostato in questi mesi anche a Milan e Inter.

Calciomercato Juventus: Witsel subito, Zakaria a giugno

Witsel subito, per dare così ad Allegri il mediano desiderato, e magari Zakaria del Borussia M’Gladbach (obiettivo pure della Roma di Mourinho) a giugno e a parametro zero. Questa potrebbe essere la ‘strategia’ dei bianconeri, con l’uscita di Rabiot e Ramsey, quest’ultimo nel mirino di almeno tre club della Premier.

Calciomercato Juventus, Vlahovic resta il ‘sogno’ per l’attacco

Per l’attacco, invece, il ‘sogno’ rimane sempre Dusan Vlahovic. Il problema è che per il bomber serbo la Fiorentina chiede sui 60 milioni di euro e che su di lui la concorrenza è enorme. L’ostacolo più grande è rappresentato dalle big della Premier, Arsenal, Manchester United e Tottenham dei grandi ex Conte e Paratici. A Vlahovic, però, non dispiacerebbe proseguire la sua carriera in Italia, ecco perché i bianconeri mantengono delle ‘speranze’ di poter arrivare a mettere le mani sul suo cartellino. Ovviamente prima dell’assalto servirebbero delle cessioni, in questo caso il prescelto – al di là dei veri Ramsey e Rabiot – è sicuramente Dejan Kulusevski, la cui valutazione è di 35 milioni di euro. Come il centravanti viola, lo svedese piace ad Arsenal e Tottenham.