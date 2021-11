Calciomercato Milan, il rinnovo è più vicino: firma a inizio anno

Calciomercato Milan: settimane di trattative per i rinnovi dei contratti dei big in scadenza e non solo. La firma è più vicina

Sono settimane decisive in casa Milan soprattutto sul fronte rinnovi. Come anticipato da Calciomercato.it, il prossimo sarà quello di Stefano Pioli. Ma a tenere banco sono sempre le situazioni di Alessio Romagnoli e Franck Kessie, che sono entrambi in scadenza di contratto nel prossimo giugno.

Per il capitano rossonero, che si è incontrato con il suo agente Mino Raiola, è atteso un incontro con la dirigenza nei prossimi giorni, mentre sul fronte Kessie è ancora tutto fermo e non si registrano passi in avanti tra le parti: la distanza tra richiesta e offerta resta ampia. In scadenza di contratto a giugno c’è anche Zlatan Ibrahimovic. Per l’attaccante svedese, però, la situazione è molto diversa rispetto alle trattative con Romagnoli ed il centrocampista ivoriano.

Calciomercato Milan, Ibra rinnova: firma sempre più vicina

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il rinnovo dello svedese è più vicino: salvo sorprese Ibra prolungherà fino al 2023 e tra qualche mese il Milan avvierà i discorsi con l’entourage del giocatore. L’intenzione comune è quella di andare avanti insieme per un’altra stagione se il suo fisico lo permetterà.

Con ogni probabilità se ne parlerà ad inizio anno, quando il calciomercato invernale sarà chiuso e gli altri rinnovi definiti, in un senso o nell’altro. Da febbraio, dunque, ogni data potrebbe essere buona per la firma del rinnovo del 40enne centravanti. Ibra e il Milan ancora insieme fino al 2023.