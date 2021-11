Calciomercato Milan e Juventus, giorni decisivi: c’è l’incontro con Raiola

Calciomercato Milan e Juventus: Raiola incontra il suo assistito. Nei prossimi giorni i primi appuntamenti con il club. Le ultime

Da Brozovic e Insigne a Dybala, a cui mancano solo firme e annuncio ufficiale. Sono settimane decisive per i rinnovi dei big della Serie A in scadenza di contratto. Una situazione che riguarda da vicino anche il Milan.

La società rossonera è alle prese con i rinnovi di Franck Kessié e Alessio Romagnoli. Per l’ivoriano è al momento tutto fermo e non si registrano ulteriori passi in avanti tra le parti, mentre importanti novità sono attese sul fronte Romagnoli. Come anticipato da Calciomercato.it, anche la Juventus sta seguendo con attenzione l’evoluzione della possibile trattativa per il prolungamento del contratto tra Romagnoli ed il Milan. Ecco le ultime sul rinnovo.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, da Pogba a Villar: parla Quiles Boix

Calciomercato Milan e Juventus, Raiola: nei prossimi giorni l’incontro coi rossoneri per il rinnovo

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Mino Raiola ha incontrato oggi Romagnoli: una cena nel centro di Milano con l’obiettivo di fare il punto sui possibili scenari futuri. Nei prossimi giorni l’agente si incontrerà con il Milan per parlare del rinnovo.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, il piano non cambia: cessione possibile

Romagnoli ha ritrovato spazio in questa prima parte di stagione e il suo prolungamento con i rossoneri non è più così lontano. In ogni caso, la trattativa è ancora tutta da impostare e importanti sviluppi sono attesi a partire dai prossimi giorni. Con la Juventus sempre alla finestra.