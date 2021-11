ESCLUSIVO | Calciomercato, da Pogba a Villar: parla Quiles Boix

Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Ana Quiles Box, corrispondente per la Spagna e opinionista de ‘La Domenica Sportiva’

Al ‘Social Football Summit 2021’ Ana Quiles Box ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it. Dal futuro di Paul Pogba a quello di Gonzalo Villar, ecco le parole della corrispondente per la Spagna e opinionista de ‘La Domenica Sportiva’.

Si parte da Pogba, sempre in orbita della Juventus oltre che degli altri principali club europei. Compreso il Real Madrid, anche se nei piani delle ‘Merengues’ c’è un altro big transalpino: “Pogba è stato sempre un obiettivo di Florentino Perez, però adesso lui ha in testa solamente Kylian Mbappe. A Madrid non si sono arresi per Pogba, ma ripeto: Mbappe è il vero grande obiettivo”.

Conclusione su Villar, ai margini della Roma di Mourinho: “Mi dispiace la situazione che sta passando. La piazza di Roma è complicata. Non è giusto quello che sta vivendo, non capisco come possa essere passato da grande promessa del calcio a scarto. Secondo me sta già cercando una nuova squadra”.