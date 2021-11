Calciomercato Juventus, il piano non cambia: cessione possibile

A caccia di rinforzi sul calciomercato, la Juventus vivrà una sessione molto attiva anche sul fronte delle cessioni, necessarie per il mercato in entrata

In ansia in vista della sfida contro la Lazio per le condizioni di Paulo Dybala, Massimiliano Allegri spera di avere risposte importanti sul campo dai suoi giocatori, ma anche dalla dirigenza sul fronte calciomercato.

Già dalla scorsa estate, lo staff tecnico bianconero aveva individuato nel centrocampista una delle priorità di mercato e la strategia sarà la stessa anche a gennaio. Per accontentare Allegri saranno tuttavia necessarie delle cessioni. Nelle ultime ore vi abbiamo raccontato dell’interessamento del Chelsea per Rabiot, ma il francese non è certamente l’unico calciatore in odore di cessione. Tra inverno e prossima estate, la Juve spera di incamerare un bel tesoretto per dare l’assalto a Vlahovic, ma non solo.

Calciomercato Juventus, McKennie ancora sul mercato: l’indizio

Decisamente deludente in questo avvio di stagione, Kulusevski potrebbe fare i bagagli in presenza di un’offerta da 35 milioni di euro, mentre per Ramsey si studiano anche soluzioni più economiche. Tornando al centrocampo, c’è un altro nome che non va dimenticato in ottica uscita. Nonostante le recenti buone prestazioni, infatti, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it Weston McKennie va considerato ancora nella lista dei possibili partenti. Una situazione di cui il calciatore ha parlato anche con alcuni suoi compagni in Nazionale.

Seguito in Premier League e in particolar modo dal Tottenham di Conte e Paratici, il centrocampista statunitense ha una valutazione iniziale di almeno 30-35 milioni di euro. Una cifra che non spaventa Spurs, West Ham e altre squadre inglesi che hanno già chiesto informazioni sul calciatore.