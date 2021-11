Concorrenza spietata per Milan e Juventus: Ancelotti sgambetta le ex

Ancelotti e il Real Madrid sulla strada di Milan e Juventus sul mercato. Può sfumare il grande colpo in attacco per le italiane

Aumenta la concorrenza per il nuovo gioiello argentino. Julian Alvarez ha catturato le attenzioni di Milan, Juventus e Fiorentina in Italia, oltre ad altre big del panorama internazionale.

E tra queste figurerebbe anche il Real Madrid come rimbalza dalla Spagna. E’ il quotidiano ‘Marca’ a svelare l’interesse dei ‘Blancos’ per il gioiello della nazionale Albiceleste, capace di realizzare 15 reti in sedici partire finora nel massimo torneo argentino.

L’obiettivo primario del Real di Florentino Perez resta Mbappe in attacco, con la dirigenza madrilena che non perde comunque di vista gli altri prospetti che si stanno affermando sul palcoscenico mondiale. Gli scout merengue hanno seguito negli ultimi mesi da vicino il giocatore, che da bambino tra l’altro fece un breve passaggio di un mese nelle giovanili del Real Madrid prima di tornare in Argentina.

Calciomercato Milan e Juventus, strada in salita per Alvarez: irrompe il Real Madrid

Anche ‘Marca’ conferma l‘interesse delle italiane Milan e Juventus per Alvarez, oltre ai cugini dell’Atletico Madrid del connazionale ed estimatore Simeone. La concorrenza è quindi agguerrita per il centravanti del River Plate, con il Real e Florentino Perez pronti a fare sul serio per il giocatore indipendentemente all’arrivo o meno alla corte di Ancelotti di Mbappe la prossima estate.