Sacrificato a gennaio, l’Inter lo strappa alla concorrenza

Il calciatore è pronto ad essere messo sul mercato. In prima linea continua ad esserci l’Inter ma attenzione anche a Roma e Napoli

Addio solo rimandato per Nahitan Nandez. La scorsa estate, il centrocampista uruguaiano è stato ad un passo dal trasferimento all’Inter.

La trattativa è poi saltata, con il calciatore costretto a rimanere, a malincuore, al Cagliari. I malumori dei tifosi sono stati, però, subito messi in un cassetto e Nandez è tornato a giocare con continuità con la maglia del club sardo.

Il suo addio appare, comunque, solo rimandato e gennaio potrebbe davvero essere il mese dei saluti ai rossoblu. Come raccontato nei giorni scorsi, è concreto il ritorno di fiamma da parte dell’Inter ma anche del Napoli. Andrà però convinto Tommaso Giulini, che per il suo giocatore chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro, bonus compresi. Servirà dunque mettere sul tavolo tanti soldi per strappare l’uruguaiano al Cagliari.

LEGGI ANCHE >>> Blitz di calciomercato, la Juventus lo porta via al Milan

Grande concorrenza

LEGGI ANCHE >>> “Ha le ore contate”: è di nuovo derby per la super occasione di mercato

Non ci sarebbero, però, solo l’Inter e il Napoli sulle tracce di Nandez. Nel futuro del calciatore sembra comunque poter esserci ancora la Serie A. La sua duttilità – può giocare sia da mezzala, che da terzino destro – ha colpito particolarmente anche la Roma. Attenzione, chiaramente, però, alle sirene inglesi. La Premier League d’altronde appare perfetta per le sue caratteristiche.

Il Cagliari non ha più dubbi: il suo presidente – come riporta il Corriere dello Sport – sarebbe pronto a sacrificare Nandez, per finanziare il prossimo calciomercato, utile a migliorare una squadra che ha bisogno di diversi rinforzi.