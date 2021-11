“Ha le ore contate”: è di nuovo derby per la super occasione di mercato

Nuove indiscrezioni provenienti dalla Spagna riguardanti il futuro di un big del Barcellona: Inter e Milan alla finestra. Tutti i dettagli

“In tutta la mia carriera non mi è mai mancata la professionalità. Ho sempre rispettato tutti. Da quando sono tornato non ho avuto la possibilità di giocare con continuità per esprimermi al massimo del mio livello, ma fisicamente sto bene”. Dal ritiro del Brasile, Philippe Coutinho ha commentato così la sua situazione al Barcellona.

La sua avventura in maglia blaugrana sembra ormai arrivata al capolinea nonostante il cambio di guida tecnica e l’arrivo di Xavi. Il talento brasiliano è reduce da importanti infortuni e stagioni da dimenticare, e con ogni probabilità già a gennaio cercherà il rilancio lontano da Barcellona. Il 29enne è in scadenza di contratto nel 2023 e potrebbe fare gola anche alle big di Serie A. Possibile occasione nel calciomercato invernale: tutte le cifre i dettagli.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Romagnoli, Allegri ha dato l’ok: la Juventus tratta

Calciomercato Inter e Milan, occhi su Coutinho: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, Coutinho non rientra nei piani di Xavi e avrebbe le ore contate al Barcellona. Il brasiliano con passaporto comunitario lascerà la società blaugrana a gennaio e rappresenta un’importante occasione di mercato anche per Milan e Inter, che potrebbe riportarlo in nerazzurro. Considerati gli elevati costi dell’eventuale operazione, Coutinho potrebbe tornare in Italia solo attraverso la formula del prestito con un riscatto futuro. La valutazione del Barça, riferisce il portale, è di circa 30 milioni di euro. Possibile derby di mercato, dunque, per l’ex Inter.