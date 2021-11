Blitz di calciomercato, la Juventus lo porta via al Milan

La Juventus è alla ricerca di un nuovo bomber da consegnare ad Allegri: si accende la sfida con Milan e Fiorentina

I problemi in attacco dei bianconeri si sono accentuati con la partenza di Cristiano Ronaldo. In questo inizio di stagione, infatti, la Juventus ha faticato a trovare la via del gol in maniera costante.

Ecco, perché, come raccontato su queste pagine, la società piemontese sta seriamente valutando di non riscattare Morata dall’Atletico Madrid. La Juventus potrebbe concentrare tutti i suoi sforzi per mettere le mani su un nuovo bomber da consegnare ad Allegri: il primo nome sulla lista resta quello di Vlahovic, ma nelle ultime giornate sono salite le quotazioni di un altro giovane talento. Si è già accesa la sfida con Milan e Fiorentina.

Calciomercato Juventus, blitz per Julian Alvarez | Sfida a Milan e Fiorentina

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, anche la Juventus sarebbe rimasta stregata dalle qualità di Julian Alvarez. Il classe 2000 è l’ultimo prototipo di attaccante uscito dalla scuola River Plate, che al calcio ne ha consegnati molti di talenti offensivi, ed è già stato visionato da Milan e Fiorentina. Ora, anche i bianconeri si sarebbero inseriti nei dialoghi per aggiudicarsi la nuova stellina del calcio argentino.

Anche l’autorevole fonte argentina di ‘TNT’, in queste ore, ha parlato di un inserimento della Juventus per Julian Alvarez. L’attaccante sente l’interessamento delle grandi squadre europee e si allontana sempre di più dai ‘Millionarios’, che invece vorrebbero rinnovare il suo contratto in scadenza nel dicembre 2022 e alzare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Proprio quei 20 milioni che basterebbero, al momento, a Juventus o Milan per aggiudicarsi i gol di Julian Alvarez.

Attenzione anche alla concorrenza estera, con Atletico Madrid e Bayer Leverkusen che da tempo si sarebbero mosse per l’argentino. Nella prossima sfida del River, in programma il 24 novembre contro il Racing de Avellaneda, dovrebbero essere presenti degli emissari della Juventus per osservare Julian Alvarez. La corsa per il nuovo bomber scuola River è ufficialmente partita.