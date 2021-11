Juve a vita: Cherubini prepara la firma di un altro big

Non solo Dybala e Cuadrado: la dirigenza della Juventus punta a blindare un altro big bianconero. Tutti i dettagli

Come raccontato da Calciomercato.it, è tutto fatto per il rinnovo di Paulo Dybala. Mancano ormai solo le firme e l’annuncio ufficiale del prolungamento del contratto del numero 10 della Juventus. Quello dell’argentino non è però l’unico rinnovo in agenda per la dirigenza.

Il prossimo prolungamento in ordine di priorità dovrebbe essere quello di Juan Cuadrado, l’uomo che sabato ha deciso Juve–Fiorentina. Il laterale colombiano firmerà con i bianconeri fino al 2024. Restano poi da risolvere le situazioni contrattuali di Bernardeschi e De Sciglio, entrambi in scadenza nel prossimo giugno. Ma non solo. Cherubini è infatti al lavoro anche per blindare un altro big.

Calciomercato Juventus, Danilo a vita: brasiliano verso il rinnovo

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la Juventus punta a blindare anche Danilo prolungando ulteriormente il contratto già in scadenza nel 2024. Il terzino brasiliano è sempre più leader e, per la prima volta da quando è a Torino, sabato ha anche indossato la fascia di capitano. Un’ulteriore dimostrazione del suo status all’interno dello spogliatoio.

Il 30enne potrebbe così firmare un nuovo contratto che lo legherebbe di fatto a vita alla società bianconera, allontanando definitivamente le sirene del Bayern Monaco, che lo aveva già cercato nell’ultimo calciomercato estivo. Danilo e la Juventus sono destinati a rimanere ancora insieme a lungo.