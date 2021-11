La vince ancora Allegri, la Juventus lo rinnova fino al 2024

La Juventus è pronta ad accontentare Massimiliano Allegri: il suo pupillo siglerà un contratto fino al 2024

Contro la Fiorentina è arrivata una vittoria all’ultimo respiro, che però potrebbe rivelarsi fondamentale per la risalita dei bianconeri in campionato. Dopo la sosta delle nazionali, la Juventus è attesa da un tour de force.

Le critiche su Massimiliano Allegri, a cui viene imputato di non riuscire a proporre un gioco convincente, non cessano e i suoi critici lo attendono al varco. Nel frattempo, la società segue il suo allenatore ed è pronta a rinnovare il contratto ad uno dei suoi punti di riferimento. La ‘Vecchia Signora’ prepara un prolungamento fino al 2024.

Calciomercato Juventus, Cuadrado rinnova | Prolungamento fino al 2024

È stato l’uomo decisivo contro la Fiorentina, sua ex squadra, e adesso si appresta a prolungare il suo legame con la Juventus. Secondo quanto riportato da ‘Leggo’, Juan Cuadrado firmerà un rinnovo di contratto per 5 milioni a stagione fino al 2024 con i bianconeri. Nonostante il colombiano abbia 33 anni suonati, l’accordo potrebbe avere una lunga scadenza: il rinnovo potrebbe anche essere fino al 2023, con opzione fino al 2024.

Massimiliano Allegri, così, avrà uno dei suoi pilastri blindato ancora per diversi anni. Il tecnico livornese deve fare quadrato sui suoi pretoriani per ottenere grandi risultati ed il rinnovo di Cuadrado va in questo senso. Il prossimo sulla lista, ora, è il numero ’10’: come raccontato su Calciomercato.it, il rinnovo di Paulo Dybala è ormai questione di tempo. L’argentino sta dimostrando di potersi prendere la Juventus, imponendosi come leader della squadra.