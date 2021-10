Milan, nuova tegola per Pioli: lesione muscolare. I tempi di recupero

Nuovo stop per il Milan. Stefano Pioli perde per le prossime settimane un altro elemento della propria rosa, fermatosi ieri, nel corso della sfida contro il Bologna

Non c’è pace in casa rossonera. Stefano Pioli perde un altro elemento della rosa, sempre più decimata.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, tris Fiorentina e Verona: Simeone affonda Sarri, Vlahovic gol

Si attendevano novità in merito alle condizioni di Samu Castillejo. L’esterno spagnolo, uscito per infortunio, al 45′ del primo tempo di Bologna-Milan, si è sottoposto agli esami strumentali del caso che hanno confermato una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra. Nei prossimi giorni conosceremo i tempi di recupero ma è facile ipotizzare un rientro dopo la sosta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Kessie verso l’addio: doppio colpo in casa per rimpiazzarlo!

Pioli, sorride per tre recuperi

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Milan, ‘solo’ 10 milioni per il post Kessie

La brutta notizia era dietro l’angolo, ma per Stefano Pioli e i tifosi rossoneri oggi resta comunque una giornata in cui c’è da sorridere. Come raccontato nelle scorse ore, Il Milan ha riabbracciato Theo Hernandez, finalmente negativo, Franck Kessie e Pietro Pellegri. Nell’immediato dovrebbe rientrare in gruppo anche Rebic, che oggi ha lavorato a parte.