E’ ancora in fase di stallo la situazione legata al rinnovo del contratto di Franck Kessie: intanto il Milan lavora in sede di calciomercato per il futuro

In casa Milan si sta già lavorando in vista delle prossime finestre di calciomercato. I rossoneri infatti sono ancora alle prese con il rinnovo del contratto di Franck Kessie, centrocampista ivoriano in scadenza. L’entourage dell’ex giocatore dell’Atalanta chiede infatti otto milioni di euro a stagione, mentre il club rossonero non sembra andare finora oltre i sei. Nel frattempo il Milan sta già lavorando ai possibili sostituti con due “arrivi” che provengono dall’interno.

Calciomercato Milan, Kessie addio? Doppia soluzione interna

In caso di addio di Franck Kessie, in particolare per l’estate, il Milan di Paolo Maldini potrebbe rimpiazzare il mediano ivoriano con un doppio colpo già in casa. Il primo nome è quello di Yacine Adli, già acquistato dalla società meneghina, e atteso per la prossima annata, mentre il secondo è quello di Tommaso Pobega. Il giocatore italiano, ieri in grande spolvero con la maglia del Torino, ritornerà dal prestito al termine di questa annata.