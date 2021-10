Serie A, tris Fiorentina e Verona: Simeone affonda Sarri, Vlahovic gol

Vittorie della Fiorentina e del Verona contro Cagliari e Lazio nella 9a giornata di Serie A: poker Simeone, a segno Vlahovic

Tris di Fiorentina e Verona nelle gare delle 15 della nona giornata di Serie A. Al ‘Franchi’ la squadra di Italiano si impone sul Cagliari con il punteggio di 3-0: sblocca Biraghi su calcio di rigore, raddoppia Nico Gonzalez e chiude i conti una magistrale punizione di Dusan Vlahovic.

Grande esultanza per l’attaccante serbo al centro delle polemiche dopo il mancato rinnovo con la Viola.

Al ‘Bentedodi’, invece, il grande protagonista è Giovanni Simeone: poker per l’attaccante argentino che affonda una Lazio mai realmente in grado di rimettersi in partita. A nulla è servito il gol di Immobile del momentaneo 2-1. Per i biancocelesti un brusco stop che farà discutere.

FIORENTINA-CAGLIARI 3-0: 21′ Biraghi rig. (F), 42′ Gonzalez (F), 49′ Vlahovic (F)

VERONA-LAZIO 4-1: 30′, 36′, 62′ e 92′ Simeone (V), 49′ Immobile (L)

CLASSIFICA: Milan 25; Napoli* 24 punti; Inter* 17; Roma*, Atalanta e Fiorentina 15; Lazio e Juventus* 14; Bologna e Empoli 12; Torino, Sassuolo e Verona 11; Udinese 10; Sampdoria 9; Venezia 8; Spezia 7; Cagliari e Genoa 6; Salernitana 4

*una partita in meno