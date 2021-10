Non solo Theo Hernandez, altri recuperi per Pioli: il punto da Milanello

In vista del match col Torino, dopo Theo Hernandez Pioli ritrova un altro titolare

Dopo l’ottima notizia relativa a Theo Hernandez, finalmente negativo e pronto tornare in gruppo, continua a splendere il sole a Milanello. Stefano Pioli, archiviata la vittoria di Bologna, è tornato a lavorare in vista della sfida di San Siro, contro il Torino, valevole per decima giornata di Serie A: per l’occasione il tecnico potrà contare nuovamente su Franck Kessie, che in mattinata si è allenato con il resto del gruppo, avendo smaltito la febbre.

Ha lavorato con la squadra anche Pellegri, non Ante Rebic, che continua a sentir dolore alla caviglia. Il croato ha svolto ancora lavoro personalizzato e la sua presenza è in dubbio. Domani per lui sarà una giornata chiave.