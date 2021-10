Il Milan in campionato continua a macinare e ieri sera è tornato in testa: oggi invece la notizia più bella

Il Milan tira un sospiro di sollievo vincendo a Bologna 4-2 e rilanciandosi in classifica sopra il Napoli, che alle 18 ha la chance di suonare la nona sinfonia nel big match contro la Roma.

La banda Pioli non si ferma più in campionato, nonostante le assenze e ovviamente i ko di Champions League, che però non hanno evidentemente minato le certezze e l’unione dei rossoneri. Che da ora in avanti può solo recuperare pezzi, visto che di base ne ha persi già parecchi. L’ultimo Castillejo.

Milan, Theo Hernandez negativo al Covid: il comunicato

Lo spagnolo ha scritto su Instagram: “È un peccato dopo tanto tempo dover uscire dal campo così, spero di tornare presto ad aiutare i miei compagni. Grazie a tutti dei messaggi”, le sue parole dopo il rientro in campo con stop. L’ex Villarreal poteva approfittarne per trovare minuti, ma anche lui si è fermato. All’orizzone per il Milan ci sono delle sfide vitali soprattutto in Champions, con il ritorno contro il Porto che è ovviamente più che decisivo per il futuro europeo dei rossoneri.

Ma Stefano Pioli almeno una bella notizia oggi ce l’ha avuta: la negativizzazione di Theo Hernandez. A comunicarlo è stato il club sui propri canali ufficiali: “AC Milan comunica che Theo Hernández è risultato negativo al Covid-19″. L’assenza del terzino francese si è fatta sentire tantissimo in ogni caso, i rossoneri lo aspettano con ansia sperando che sia pronto nel giro di pochi giorni. Visto che c’è il turno infrasettimanale col Torino e poi la supersfida con la Roma domenica prossima.