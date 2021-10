Calciomercato, due scenari per Vlahovic: cosa deve sperare la Juventus

La carriera di Dusan Vlahovic è arrivata ad un bivio: ecco quale scenario deve sperare la Juventus per arrivare al bomber della Fiorentina

Quella che doveva essere la stagione della definitiva consacrazione per Dusan Vlahovic, si sta trasformando in un qualcosa di molto pericoloso da maneggiare. Sul campo, anche in questo inizio di stagione, l’attaccante serbo ha trovato gol e prestazioni positive: il problema resta la questione contrattuale.

L’agente di Vlahovic ha dichiarato che non rinnoverà con la Fiorentina, una circostanza che ha innervosito la dirigenza e la tifoseria viola. Quanto accaduto dopo la sconfitta contro il Venezia, in questo senso, è molto significativo: l’attaccante è stato bersagliato dagli insulti della propria tifoseria. La Juventus osserva e deve sperare che si realizzi uno degli scenari possibili.

Calciomercato Juventus, due scenari per Vlahovic | Ecco cosa deve sperare Allegri

Secondo quanto rivelato da ‘La Nazione’, sarebbero due gli scenari possibili per il futuro di Dusan Vlahovic: il primo è quello di una convivenza forzata fino alla fine della stagione, quando avverrà l’addio, il secondo è quello di una separazione già nel mercato di gennaio. L’esasperarsi del clima tra il giocatore e la tifoseria viola potrebbe giocare a favore del secondo scenario, che però taglierebbe fuori le pretendenti nostrane.

In caso di un trasferimento a gennaio, infatti, le uniche società che potrebbero accontentare le richieste della Fiorentina sono quelle straniere: Manchester City e Liverpool in prima fila. Ecco perché la Juventus deve sperare che Vlahovic e i ‘Gigliati’ decidano di convivere fino alla fine del campionato.

Nel mercato estivo, infatti, i bianconeri potrebbero avere a disposizione la forza economica necessaria per portare il classe 2000 agli ordini di Massimiliano Allegri. In estate, poi, potrebbe subentrare anche il Borussia Dortmund nella corsa a Vlahovic: potrebbe essere il serbo l’erede di Erling Haaland in caso di addio ai gialloneri. La Juventus, in tutto questo, aspetta e spera che la situazione non degeneri nelle prossime settimane.