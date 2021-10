Insulti pesantissimi a fine partita: “Sei un gobbo di m****a”

Si accendono agli animi dopo la sconfitta della Fiorentina sul campo del Venezia, volano insulti pesanti: “Sei un gobbo di m****a”

Le voci di mercato, anche se smentite e allontanate, rimangono una distrazione importante per i calciatori. Lo dimostrano i tanti errori dal dischetto di Lorenzo Insigne o le prestazioni opache di Franck Kessié, i cui contratti scadono al termine della stagione e le trattative per i rinnovi sono complicate.

Lo dimostra anche l’ultima prestazione di Dusan Vlahovic, i cui agenti hanno annunciato che non ci sarà nessun rinnovo con la Fiorentina: la volontà è quella di separarsi al termine della stagione. Dopo la sconfitta contro il Venezia, poi, la frattura con i tifosi viola sembra essersi perfino ampliata.

Calciomercato Fiorentina, insulti dei tifosi a Vlahovic: “Sei un gobbo di m****a”

In questo avvio di stagione la Fiorentina di Vincenzo Italiano si sta imponendo come una delle realtà più interessanti del calcio italiano, capace di convincere critica e tifosi con gioco e risultati. Nel monday night dell’ottava giornata di Serie A, però, è arrivato il passo falso in casa del Venezia. Dopo una sconfitta, poi, gli animi si scaldano e certe situazioni possono anche esasperarsi: proprio come accaduto con Dusan Vlahovic.

Al termine della partita i giocatori della Fiorentina sono andati sotto le tribune a salutare e ringraziare i tifosi che li hanno supportati in trasferta, ma la reazione è stata inaspettata. Alcuni tifosi viola hanno preso di mira l’attaccante serbo, bersagliandolo di insulti come: “Sei un gobbo di m****a. Le voci di un suo approdo alla Juventus al termine della stagione non sono state apprezzate da una tifoseria storicamente avversa alla società piemontese.

L’ira dei tifosi e questo inasprimento dei toni, poi, avrebbe accentuato una frattura che adesso appare insanabile. Dusan Vlahovic e la Fiorentina sono due mondi destinati a separarsi nel più breve tempo possibile, tanto che un addio a gennaio non può essere escluso totalmente. In caso di una partenza nel mercato invernale, più che i bianconeri, sono le big di Premier League e della Liga ad essere in vantaggio.