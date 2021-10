Un contratto lungo col Pisa, fino al 2026: ma, sarà l’entourage a selezionare le offerte. La Juve c’è, la Fiorentina ed altre big ci provano

Non smetteno di squillare i telefoni alla Sport Agency Futura. L’agenzia che cura gli interessi di Lorenzo Lucca continua ad avere contatti con le principali realtà italiane ed europee: le performance dell’attaccante del Pisa stanno attirando fortemente l’attenzione, l’anagrafe (parliamo di un classe 2000) è elemento che ingolosisce in modo importante. Al momento, non ci sono trattative concrete, non ci si è seduti a parlare con nessuna società in modo diretto.

Sarà l’entourage del calciatore a selezionare le offerte per poi presentarle al Pisa: un percorso già fatto tra Torino (giovanili) e Palermo. Non si tratterà di una questione economica, ma di progetto: ad oggi, se Lucca sta facendo i passi importanti che tutti stanno riscontrando (compreso il ct Mancini) è frutto delle scelte fatte dalla famiglia e da chi lo gestisce. Si è prediletta la possibilità di giocare ad arrivare già quest’anno in Serie A per poi avere i minuti contati e non poter mettere in mostra le proprie doti.

Fiorentina, Atalanta e Napoli provano il blitz: c’è anche il Dortmund

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, si sono palesati già nelle scorse settimane gli interessi di Milan, Inter e soprattutto Juventus. Negli ultimi giorni, sono stati tre i club italiani che hanno pressato maggiormente l’agenzia che cura Lucca: Napoli (con il ds Giuntoli che ha chiesto informazioni a più riprese), Atalanta e la Fiorentina. Il club viola non sta guardando solo al futuro post-Vlahovic, ma sta cercando di mostrarsi come punto di approdo per i migliori giovani italiani e non solo che vogliono emergere con un profilo alto in Serie A. Questo il motivo di contatti costanti. Tranne Roma e Lazio che al momento non hanno mostrato interesse, tutte le big restano iscritte, con la Viola che sta cercando di prendere un piccolo vantaggio.

Non c’è solo, però, il nostro campionato. Dalla Bundesliga, in particolare, si sono manifestati diversi interessi. Su tutti quello del Lipsia, sempre pronto a scommettere sui giovani di talento. Qualche osservatore per conto del Borussia Dortmund si è mosso: ma, ci sono anche altre realtà tedesche pronte al blitz.