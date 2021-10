Calciomercato Juventus, blitz improvviso: Vlahovic cambia subito maglia

Tiene banco alla Fiorentina il futuro di Dusan Vlahovic, lontano dal rinnovo con il club viola. Pericolo dalla Premier League per Juventus, Milan e Inter

Non sarà assolutamente impresa facile per le big italiane assicurarsi il cartellino di Dusan Vlahovic ed evitare l’addio alla Serie A del gioiello serbo, in rottura con la Fiorentina visto il mancato accordo per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2023. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La concorrenza per Juventus, Milan e Inter infatti si preannuncia agguerrita e non è da escludere che il club di Commisso faccia cassa già alla riapertura del mercato a gennaio per non deprezzare il centravanti classe 2000.

Calciomercato, italiane ko nella corsa a Vlahovic: blitz del Liverpool

Fabio Paratici, ex CFO bianconero, ieri ha smentito l’interesse del Tottenham per Vlahovic, dribblando l’argomento e nascondendosi visto che l’attaccante è un obiettivo sensibile dei londinesi già dalla scorsa estate. In Premier League il diamante pregiato della Fiorentina ha diversi estimatori e le risorse economiche delle ricche società britanniche potrebbero fare la differenza, considerando il periodo poco felice a livello economico delle compagini nostrane.

Chelsea e Manchester City restano in agguato per Vlahovic, ma occhio anche al’interesse concreto del Liverpool come sottolinea il quotidiano ‘Tuttosport’. Klopp è da tempo un estimatore del nazionale serbo e gennaio potrebbe anticipare tutti con un vero e proprio blitz per assicurarsi le prestazioni del bomber viola. In questo caso, le big italiane avrebbero poche chances di replicare all’eventuale assalto dei ‘Reds’ visto che la Fiorentina chiede almeno 60 milioni di euro per Vlahovic.