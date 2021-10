Dusan Vlahovic ha rotto con la Fiorentina dopo il rifiuto dell’ultima proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Il serbo è il grande obiettivo della Juventus, ma c’è un problema

Dusan Vlahovic sempre al centro del calciomercato. Il serbo, che ha rotto con la Fiorentina dopo aver rifiutato l’ultima proposta di rinnovo, è come noto il grande obiettivo della Juventus per quanto riguarda l’attacco. Il problema, per i bianconeri ma non solo, è però il prezzo del suo cartellino.

Commisso spara alto per Vlahovic, come evidenzia Enrico Camelio alla CMIT TV: “Ad oggi, la Fiorentina chiede delle cifre fuori mercato, oltre quelle che leggiamo. Nessuna squadra è concretamente sul giocatore, i viola vogliono venderlo anche se non a gennaio. I procuratori di Vlahovic sono molto contenti di questa situazione – ha aggiunto Camelio – perché anche loro stanno sparando alto. Le squadre interessate sono tutte scappate, quando hanno sentito queste cifre. Siamo oltre i 70 milioni di euro“.

Calciomercato Juventus, Vlahovic costa troppo: ipotesi choc a zero nel 2023

La Juventus è in costante contatto con l’entourage di Vlahovic, ma se la Fiorentina non abbassa le pretese sarà difficile per i bianconeri portarselo a casa. Se non a zero, a giugno 2023 quando terminerà il suo contratto con la Fiorentina. Ma per il momento questo è uno scenario ai limiti del fantamercato, certo è che sul giocatore c’è l’interesse di mezza Europa, dal Tottenham all’Atletico Madrid fino al Borussia Dortmund. Nessuno di questi club, tuttavia, sembra propenso a spendere cifre ‘spaventose’ per il cartellino del ragazzo cresciuto nel Partizan Belgrado.