“Ero così arrabbiato”: la vittoria della Juventus non calma Allegri

Le parole di Massimiliano Allegri dopo Zenit-Juventus: tecnico arrabbiato con la squadra, le sue dichiarazioni

La vittoria ha forse evitato che esplodesse del tutto, ma Massimiliano Allegri al fischio finale di Zenit-Juventus non ha trattenuto la sua arrabbiatura e lo conferma nelle dichiarazioni post gara su ‘Amazon Prime’: “Il risultato è ottimo ma non abbiamo fatto una bella prestazione. Siamo stati lenti, abbiamo sbagliato molto tecnicamente. E’ una prestazione che ci consente di alzare l’attenzione in vista di domenica”.

STEP SUCCESSIVO – “Bisogna migliorare la fase di possesso soprattutto quando la palla arriva vicino all’area di rigore. Bisogna capire che sull’1-0 alla fine non possiamo prendere una punizione dai venti metri”.

MOVIMENTO SULLE FASCE – “Bisogna giocare di più 2 contro 1. Bisognava giocare anche meglio tra le linee, abbiamo fatto scelte sbagliate e dobbiamo migliorare”.

LEGGI ANCHE >>> Ora è UFFICIALE, clausola monstre: la Juventus costretta ad arrendersi

Zenit-Juventus, Allegri arrabbiato: “Non ho parlato alla squadra”

QUALITA’ – “La possono dare tutti. Dybala in queste situazioni è abile, ma devono migliorare Kulusevski, Bernardeschi, lo stesso Chiesa. Bisogna lavorarci”.

“MIA JUVENTUS” – “Non mi piace dire che è la mia Juventus perché non lo è. C’è da migliorare: abbiamo giocato male, ma abbiamo vinto. Speriamo che serve per domenica. Ero così arrabbiato che non ho detto nulla ai calciatori”.

Successivamente a ‘Infinity’ Allegri ha aggiunto: “Nel secondo tempo bisognava fare molto, abbiamo concesso dei contropiedi su palle perse nostre. Tante cose che ci hanno fatto arrabbiare e che ci potevano costare caro. Le partite vanno sempre giocate con grande attenzione

KULUSEVSKI – “Tutti vorrebbero giocare. Dejan sta crescendo, il gol gli fa bene perché fa crescere l’autostima. Non c’è alcun problema Kulusevski, stanno giocando tutti”.

VERA JUVE – “Qualche volta cercheremo di vincere con due gol di scarto (ride, ndr). Ora testa alla gara con l’Inter, una squadra forte e quindi servirà una grande prestazione. Napoli lontano? Un passettino alla volta, con calma arriveremo anche noi”