Calciomercato, annuncio definitivo sul futuro di Vlahovic: “Non firmerà”

Il futuro di Dusan Vlahovic resta fortemente in bilico, in attesa delle big internazionali. L’annuncio sul destino del bomber

Dusan Vlahovic e un futuro tutto da scrivere. Fino a qualche settimana fa, il rinnovo con la Fiorentina era più che un’ipotesi, con la Viola intenzionata a siglare l’accordo con il bomber e godersi ancora per molto il suo centravanti. Così non sarà, dato che Vlahovic non ha alcuna intenzione di firmare il rinnovo di contratto con il suo attuale club. Già negli scorsi giorni era arrivato l’annuncio da parte di Rocco Commisso, ma ora è anche l’entourage del calciatore a mettere in chiaro il suo futuro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, Vlahovic non rinnova con la Fiorentina: annuncio definitivo

Il destino di Vlahovic non è per nulla deciso, ma, a questo punto, di certo, non sarà in Toscana. L’entourage del calciatore ha fatto capire in maniera piuttosto chiara le intenzioni dell’attaccante ai microfoni di ‘Firenze Viola’: “Dusan non firmerà alcun rinnovo con la Fiorentina. Quest’estate avevamo portato alla Fiorentina un’offerta da 60 milioni più bonus e avevamo già l’accordo con il club acquirente, ma il presidente Commisso non ha voluto sentire ragioni”. La chiusura da parte del calciatore è netta: “Non vogliamo negoziare il rinnovo con la Fiorentina, ecco perché non parliamo né con voi giornalisti né con la società”. Zero margini di manovra, dunque, in attesa di capire chi la spunterà nella corsa al calciatore.