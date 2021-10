Vlahovic a zero, Commisso sgancia la bomba e accusa l’Inter

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha detto la sua a proposito dello scorso campionato criticando l’Inter. Poi anche un’affermazione su Vlahovic

Torna a parlare e non lo fa assolutamente in modo banale il patron della Fiorentina Rocco Commisso. Il numero uno della società toscana, ha partecipato ieri al “Business of Sport US Summit” organizzato dal ‘Financial Times’ evento a margine del quale ha detto la sua a 360°, partendo dalla Serie A: “Lo stadio non sarà di proprietà della Fiorentina e io non ci spenderò soldi. Il problema è che le regole non valgono per tutti. E questo ha falsato la classifica della scorsa Serie A. Ogni 6 mesi dobbiamo fornire dei dati sul rapporto di liquidità nel calcio italiano. La Fiorentina lo ha fatto ma altri club no. C’erano alcune squadre lontane dal rispettare i requisiti necessari di liquidità, ed una di queste ha vinto il campionato e per rettificare il rapporto di liquidità ha dovuto vendere Lukaku e Hakimi. Chi non rispetta le regole stabilite dalla lega dovrebbe pagarne le conseguenze ed essere penalizzato”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Roma, Nedved accende la sfida: stilettata alle rivali

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Milan, doppio ostacolo per Noa Lang

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

VLAHOVIC – “Le commissioni ai procuratori e i costi dei trasferimenti ci fanno rischiare di perdere calciatori a zero. Lo sa il Milan con Donnarumma e potrebbe succedere anche alla Fiorentina con Vlahovic. Noi gli abbiamo dato la possibilità di mettersi in mostra e di giocare da titolare ed ha segnato 20 gol. Ora non vuole firmare il rinnovo. I contratti non possono essere rinegoziati così presto. Sono qui da tre anni e non ho mai visto un giocatore venire da me e chiedermi meno soldi perché non ha disputato una stagione all’altezza”.