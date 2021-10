Inter e Milan in Champions: ultime di formazioni, calciomercato e diretta tv

Torna la Champions League, in campo Inter e Milan contro Sheriff Tiraspol e Porto: formazioni, dove vederla in tv e le ultime di calciomercato

Si apre oggi con le due sfide delle 18.45 la terza giornata della fase a gironi della Champions League. In campo due delle quattro italiane che partecipano alla più prestigiosa competizione europea per club.

Si tratta di Inter e Milan, con i nerazzurri che sfideranno a San Siro lo Sheriff Tiraspol, capolista a sorpresa del Girone D e i rossoneri che sono volati in Portogallo per affrontare il Porto. Due match delicatissimi in cui è obbligatoria la vittoria così che entrambe le compagini meneghine possano tenere vive le speranze di qualificazione: il focus di Calciomercato.it su Inter-Sheriff e Porto-Milan, tra probabili formazioni, diretta tv e le ultime novità legate al calciomercato.

Inter-Sheriff e Porto-Milan, le probabili formazioni

Vittoria obbligata per gli uomini di Simone Inzaghi. L’Inter deve assolutamente vincere per tenere aperte le speranze di qualificazione nel Gruppo D. Inzaghi è a caccia di gol, visto l’attacco ancora a secco e non è escluso che possa affidarsi a qualche sorpresa. Su tutti i cileni Sanchez e Vidal, tra i meno impiegati in questo inizio di stagione. L’attaccante è in ballottaggio con Dzeko per un posto al fianco di Lautaro, mentre il centrocampista è in vantaggio rispetto a Calhanoglu. Tra gli ospiti mancheranno invece Yakhshiboev e Athanasiadis, come annunciato ieri dal tecnico Vernydub.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfires, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Bruno, Kolovos, Castaneda; Traore. All. Vernydub

Servono i tre punti anche al Milan di Stefano Pioli, in uno scontro che si prospetta da dentro o fuori contro il Porto. I rossoneri dovranno fare i conti con diverse defezioni. Dallo squalificato Kessie agli indisponibili Theo Hernandez e Brahim Diaz (Covid) fino a Rebic. Kjaer rientra al centro della difesa, dove Kalulu è favorito su Ballo-Toure, mentre davanti confermato Giroud. Alle sue spalle Krunic favorito su Maldini. I portoghesi invece non potranno contare sul congolese Mbemba. L’unico dubbio riguarda la posizione di Corona, se verrà impiegato alto o basso nel 4-4-2 di Conceiçao. Nel primo caso giocherà terzino Joao Mario, nel secondo Luis Diaz sarà spostato sull’esterno, con Martinez in attacco al fianco di Taremi.

PROBABILI FORMAZIONI

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Wendell; Otavio, Uribe, Sergio Oliveira, Corona; Diaz, Taremi. All. Conceiçao

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Calabria; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

Calciomercato Inter e Milan, Corona osservato speciale

Inevitabile in vista delle sfide di questa sera di Champions League parlare anche di calciomercato. La sfida tra Porto e Milan sarà infatti di particolare interesse per la dirigenza rossonera che potrà visionare con attenzione vari profili nelle fila dei lusitani. In particolare quel Jesus Corona tanto accostato ai rossoneri in estate. Il messicano, giocatore tecnico, veloce ed estremamente duttile, ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno e sarà certamente l’osservato speciale della gara, con la dirigenza milanista che potrà seguirlo da vicino. Attenzione poi ad altri nomi, accostati anche ad altri club italiani. Da Otavio a Sergio Oliveira, la cui cessione in estate appariva quasi certa, con un particolare interesse della Fiorentina. I rapporti tra i viola e l’agente Jorge Mendes sono ora pessimi, ma non è detto che altri club italiani possano essere interessati.

Per quanto riguarda l’Inter, gli osservati speciali saranno invece proprio i volti di casa nerazzurra, in particolare quei giocatori che potrebbero lasciare il club anche a stagione in corso. Inzaghi e la dirigenza si aspettano una prova di livello da parte di Sanchez e Vidal, il cui futuro in nerazzurro appare sempre più in bilico.

Inter-Sheriff e Porto-Milan, dove vederle in Tv

Porto-Milan sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport, oltre che su Sky Go. La gara sarà inoltre trasmessa in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming in chiaro su Mediaset Infinity. Inter-Sheriff sarà invece trasmessa in diretta su Sky Sport, Sky Sport Action e Sky Sport 4k. Inoltre, lo streaming sarà disponibile su Mediaset grazie a Infinity.