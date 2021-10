Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Jasur Yakhshiboev, attaccante dello Sheriff che domani affronterà l’Inter in Champions League

Lo Sheriff è sicuramente la rivelazione di questa Champions. Nelle prime due giornate la squadra moldava, al debutto nella massima competizione europea dopo aver eliminato ai preliminari Stella Rossa e Dinamo Zagabria, ha fatto bottino pieno battendo prima lo Shakhtar di De Zerbi e poi nientemeno che il Real Madrid di Ancelotti al ‘Santiago Bernabeu’. Ora è meritatamente in testa al girone D, lo stesso dell’Inter di Inzaghi reduce dal ko contro la Lazio e avversaria domani sera al ‘Meazza’.

Uno dei trascinatori di questo Sheriff, soprattutto in campo europeo, è senza dubbio Jasur Yakhshiboev, contro il Real autore con un gran colpo di testa della rete del momentaneo uno a zero. La prima in Champions per il ventiquattrenne uzbeco, prima punta fisica ma al contempo molto agile e moderna, giunto a Tiraspol (capitale della Transnistria, stato indipendente non riconosciuto dai Paesi membri dell’Onu) l’estate scorsa dal Legia Varsavia con la formula del prestito e ben presto inseritosi alla perfezione negli schemi di Vernydub.

Inter-Sheriff, Yakhshiboev: “Pronti mentalmente e fisicamente. Serie A campionato tra i migliori al mondo, ma io penso solo a fare bene in campo”

Finito nei radar di alcune società di Serie A, dove da un anno milita il suo connazionale ora alla Roma Shomurodov, Yakhshiboev (domani sera out causa infortunio) si è concesso in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it alla vigilia del match contro Lautaro e compagni:

– Jasur, che emozioni hai provato dopo il gol al Real? E dopo questa per voi storica vittoria?

“Prima di tutto grazie per questa intervista, per me è stata una sorpresa. A dire la verità sognavo di giocare un giorno proprio contro il Real Madrid. Sono contento che il mio sogno si sia avverato. Ringrazio lo Sheriff e il mister che hanno creduto e credono in me.

A proposito del gol dico che la cosa principale era aiutare la squadra, ma che ovviamente sono felice di essere riuscito a realizzarlo”.

– Quali sono i tuoi obiettivi?

“Sono un giocatore professionista, per questo il mio obiettivo è migliorare ogni giorno e cercare di rendere il mio Paese orgoglioso di me”.

– C’è un giocatore del passato, o anche del presente, a cui ti ispiri?

“La mia ispirazione è l’amore per questo grande gioco. Sto cercando di fare del mio meglio da una partita all’altra, provando a me stesso e a tutti che sono un giocatore di valore”.

– Come stai vivendo l’avventura in Champions League?

“Grazie al mio agente ho avuto l’opportunità di giocare in Champions League insieme allo Sheriff. Adesso faremo del nostro meglio per continuare allo stesso modo”.

– Che partita ti aspetti con l’Inter e cosa temi di più della squadra di Inzaghi?

“Sarà una partita dura, come tutte quelle della Champions League. Ma siamo pronti mentalmente e fisicamente, poi vedremo cosa dirà il campo”.

– Dove immagini il tuo futuro? Ti piacerebbe giocare in Serie A?

“A dire il vero non penso a cosa succederà nel mio prossimo futuro. Tutti i miei pensieri al momento sono focalizzati sullo Sheriff, sull’aiutare la squadra il più possibile per ottenere risultati ancor più impressionanti nella fase a gironi. A proposito della Serie A, posso dire che è uno dei campionati più seguiti al mondo e molti giocatori sognano di arrivarci. Il mio compito è fare il massimo in campo, il resto lo lascio ai mie agenti”.

– C’è una squadra italiana che preferisci alle altre?

“Vorrei tenere questa informazione solo per me. Come ho detto, il campionato italiano è formidabile e se sono abbastanza bravo tutto è possibile…”.

– Shomurodov ti parla del calcio italiano?

“Io ed Eldor siamo buoni amici e sicuramente qualche volta parliamo. A lui non ho chiesto concretamente del campionato italiano, penso però che sia felice di giocare in uno dei migliori campionati del mondo”.