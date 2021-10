Porto-Milan, Pioli: “Doppio confronto decisivo. Ecco come sta Ibra”

Pioli presenta Porto-Milan in conferenza stampa: ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia della Champions League

Vigilia di Champions League per il Milan di Stefano Pioli. Domani sera Ibra e compagni, reduci dalla rimonta contro il Verona, affronteranno in trasferta il Porto. Il tecnico rossonero ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni.

PORTO – “Affrontiamo un avversario solido, con giocatori offensivi veloci e di qualità. È una squadra abituata alla Champions. Abbiamo studiato l’avversario, preparando la nostra strategia, durante la sosta”.

IBRAHIMOVIC – “Sta meglio, credo che il suo minutaggio si alzerà ma non saranno tantissimi di più rispetto a sabato”.

BENNACER – “Bennacer sta bene ed è pronto per domani. Le prossime due partite contro il Porto saranno certamente decisive”.

BALLOTTAGGIO KRUNIC-MALDINI – “Krunic può partire dall’inizio. Si gioca il posto con Maldini. Per recuperare al 100% serve chiaramente mettere minuti nelle gambe”.

PEPE CONTRO IBRA – “Sono due giocatori di temperamento e fisici. Zlatan è pronto a sfidarsi con qualsiasi avversario”.

MILAN TORNATO GRANDE – “C’è tanta esperienza da fare per dire che siamo tornati grandi. Domani dobbiamo rimanere concentrati e lucidi in ogni situazione. L’attenzione e la collaborazione deve essere totale in tutta la partita”.

LEAO – “Ha un potenziale incredibile e sa che può fare di più. Io cerco di aiutare a crescere i miei ragazzi e loro mi danno tutto. Cerco di motivarli e prepararli al meglio ma sono loro che fanno, poi, la differenza”.