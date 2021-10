Inter, la cessione è vicinissima: bye bye Suning, ecco chi arriva

Calciomercato Inter, novità importanti sul futuro dei nerazzurri: la trattativa entra nel vivo e l’accordo sarebbe vicinissimo.

Dopo un lungo inseguimento, la proprietà cinese ha riportato l’Inter sul tetto d’Italia la scorsa primavera. Il 19esimo scudetto è stato però pagato dai nerazzurri con notevoli difficoltà finanziarie, che hanno portato a uno stravolgimento della rosa e non solo.

L’addio di Conte e le cessioni di Hakimi e Lukaku hanno inevitabilmente aperto un nuovo ciclo. Marotta è riuscito ad allestire una rosa competitiva senza spese folli e le casse del club hanno respirato, ma il gruppo Suning ha necessitato anche di un prestito ponte da 250 milioni di euro. Situazione non rosea dunque, con la cessione del club che si avvicina sempre di più. Stando alle ultime notizie, ci sarebbe, finalmente, un acquirente.

Calciomercato Inter, si avvicina il passaggio di proprietà: Zhang saluta, ecco chi al suo posto

Si tratterebbe, stando al giornalista portoghese Pedro Almeida, dell’emiro saudita Mohammed Bin Salman, già protagonista, con il fondo PIF, del recente acquisto del Newcastle. Dopo il club inglese, dunque, l’intenzione sarebbe quella di allargare il proprio portafoglio anche nel calcio italiano.

I contatti con il fondo PIF erano già emersi nei rumours delle scorse settimane, non trovando però, almeno inizialmente, conferme. Ora, sembra che l’offerta giusta per convincere la famiglia Zhang a cedere, sia arrivata e che dunque si possa a breve concretizzare. Per l’Inter, e per tutto il calcio italiano, sarebbe una svolta epocale.