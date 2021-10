Calciomercato Inter, Inzaghi trema: ribaltone in panchina prima del 2022

L’Inter deve dare una sterzata alla sua stagione: sotto la lente d’ingrandimento il lavoro sulla panchina dei nerazzurri di Simone Inzaghi

Non è un momento facile per l’Inter di Simone Inzaghi dopo un inizio positivo di stagione. Il tonfo dell’Olimpico contro la Lazio ha allontanato i nerazzurri dalla vetta della classifica, con il Napoli adesso distante sette punti.

Domani impegno da non fallire per i campioni di d’Italia contro lo Sheriff Tiraspol in Champions League, prima del Derby d’Italia con la Juventus in campionato. Due sfide che potrebbero già indirizzare la stagione di Lautaro Martinez e compagni. Inzaghi è stato scelto per il dopo Conte e ha la fiducia di tutta la dirigenza di Viale della Liberazione, ma le cose potrebbero presto cambiare se i risultati non arrivassero e l’Inter dovesse ritrovarsi a dicembre già fuori dalla Champions e lontana in classifica per la lotta scudetto.

Inter, esonero Inzaghi: quotato il cambio in panchina

‘Fantasy Team’, in questo scenario, quota un eventuale esonero dell’allenatore piacentino entro al fine del 2021. Possibilità quotata a 8.00 dall’agenzia di scommesse, che apre quindi ad un clamoroso ribaltone in casa Inter. Possibilità comunque ancora molto remota, anche se Inzaghi dovrà sicuramente dare una sterzata alla stagione dei nerazzurri ad iniziare dalle due delicate sfide con Sheriff e Juve.