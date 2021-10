Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Frank Castaneda, capitano dello Sheriff che domani sera al ‘Meazza’ sfiderà l’Inter in Champions League

Molte delle fortune dello Sheriff sono passate e passeranno dai piedi di Frank Castaneda. Il ventisettenne colombiano è capitano e leader, il leader anche tecnico della formazione moldava rivelazione di questo inizio di Champions con sei punti ottenuti nelle prime due giornate. I successi contro Shakhtar e Real al ‘Bernabeu’ valgono il primo posto nel Girone D, quello dell’Inter di Inzaghi che affronterà domani al ‘Meazza’. Dzeko e compagni saranno obbligati a vincere sia per riscattare la cocente sconfitta con la Lazio sia, soprattutto, per tenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi. “Per noi sarà una partita difficilissima – ha detto Castaneda in esclusiva a Calciomercato.it – L’Inter è una grande squadra, ma giocheremo senza timori come con il Real. Vogliamo goderci questo momento e questa sfida nel grande palcoscenico di San Siro”.

Castaneda ‘occasione’ di calciomercato: “Voglio fare la storia dello Sheriff, ma la Serie A è il mio sogno”

Autore di 6 gol e 7 assist in questo primo scorcio di stagione, Castaneda rappresenta anche una interessantissima ‘occasione’ di mercato visto che il suo contratto con lo Sheriff scade fra soli due mesi e mezzo: “A dicembre terminerà il mio contratto, ma devo dire che mi sto godendo questa esperienza della Champions League al massimo e sono super concentrato nel campo per dimostrare il mio valore nella competizione più importante al mondo per club – ha sottolineato Calciomercato.it Frank Castaneda, rappresentato dall’italiano Maurizio Preziosi – Voglio scrivere la storia dello Sheriff con la qualificazione agli ottavi di finale. Però penso anche al prossimo step della mia carriera, spero di poter andare a giocare in uno dei cinque campionati più importanti di Europa. Se mi piacerebbe la Serie A? E’ il mio sogno – ha risposto – Vedo le grandi cose che stanno facendo i miei connazionali nel vostro Paese, da Cuadrado a Zapata passando per Muriel ed Ospina. Ripeto, realizzerei un sogno se mi venisse data l’opportunità di giocare nel massimo campionato italiano”.