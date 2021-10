Vlahovic e il “messaggio arrogante”: ecco chi ha ragione

Continua a tenere banco la querelle tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic per il prolungamento contrattuale, ormai praticamente sfumato

La telenovela Dusan Vlahovic continua a tenere desta l’attenzione di tifosi ed addetti ai lavori. Le dichiarazioni dei protagonisti si susseguono e le ultime dichiarazioni del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, non fanno altro che alimentare le voci di calciomercato.

“Le commissioni ai procuratori e i costi dei trasferimenti ci fanno rischiare di perdere calciatori a zero. Lo sa il Milan con Donnarumma e potrebbe succedere anche alla Fiorentina con Vlahovic – le parole del patron Viola – Noi gli abbiamo dato la possibilità di mettersi in mostra e di giocare da titolare ed ha segnato 20 gol. Ora non vuole firmare il rinnovo. I contratti non possono essere rinegoziati così presto. Sono qui da tre anni e non ho mai visto un giocatore venire da me e chiedermi meno soldi perché non ha disputato una stagione all’altezza“. Anche gli agenti del bomber serbo hanno espresso la propria posizione, ribadendo la volontà di non prolungare l’attuale contratto, in scadenza nel giugno del 2023, mentre le indiscrezioni sull’interesse della Juventus, dell’Atletico Madrid e di alcuni club della Premier League continua a circolare con insistenza.

Fiorentina, gli agenti di Vlahovic sotto accusa

Sulla questione è intervenuto anche Giovanni Capuano, giornalista, che, ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, ha messo nel mirino proprio l’entuorage del calciatore: “Il messaggio degli agenti di Vlahovic è arrogante. È un dipendente della Fiorentina per altri ventuno mesi. Se la società chiama, per qualsiasi motivo, deve rispondere. In questo modo, i club, anche quando hanno torto, passano dalla parte della ragione”. Parole che non lasciano spazi a dubbi. L’ennesima puntata di una telenovela infinita.