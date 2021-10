Critiche dell’ex Fiorentina su Vlahovic: “Si nasconde dietro ad un dito”

Arrivano critiche pesanti dall’ex Fiorentina per Dusan Vlahovic: “Dare la colpa solo al procuratore è come nascondersi dietro ad un dito”

In casa Fiorentina continua a tenere banco il tema Vlahovic: dopo le parole di Commisso, l’addio dell’attaccante serbo appare come inevitabile. Sull’astro nascente della Serie A ci sono tutti i grandi club italiani, con Juventus e Milan in prima fila, ma le sirene estere sono quelle che preoccupano maggiormente. Nel frattempo, un ex capitano viola ha criticato pubblicamente Dusan Vlahovic. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Fiorentina, Pasqual: “Vlahovic? Dare la colpa solo al procuratore è inutile”

Manuel Pasqual ha parlato ai microfoni di ‘Radio Toscana’, lanciando una vera e propria stilettata a Dusan Vlahovic: “Dare la colpa solo al procuratore è come nascondersi dietro ad un dito”. Mentre il rinnovo dell’attaccante serbo sembra essere definitivamente sfumato, l’ex capitano si è complimentato con i viola per l’accordo trovato con Riccardo Sottil: “L’ho seguito molto bene con l’Italia Under 21. Prima che si infortunasse, anche a Cagliari aveva fatto vedere ottime cose. La Fiorentina ha fatto benissimo a rinnovargli il contratto”.