L’annuncio di calciomercato che alimenta le speranze della Juventus

Il calciomercato non si ferma mai e la Juventus resta vigile a caccia di possibili occasioni: annuncio di un obiettivo bianconero sul futuro

La 5a giornata di Serie A ha visto la Juventus trovare il suo primo successo in campionato. Una vittoria arrivata, però, con tanta sofferenza, non a caso è stata in bilico fino all’ultimo. La situazione resta preoccupante e le difficoltà nella rosa sono ancora più che evidenti. Per questo motivo, la società resta vigile in sede di calciomercato a caccia di possibili occasioni per il futuro. Un occhio va alla retroguardia, dove Chiellini è ormai a mezzo servizio e la coppia Bonucci-de Ligt non dà molte garanzie.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Juventus, sirene londinesi per de Ligt: scambio con Mourinho per l’erede

L’obiettivo della dirigenza per potenziare il reparto difensivo si chiama Antonio Rudiger. Il centrale tedesco in forza al Chelsea è in scadenza di contratto giugno 2022 e per il momento non sono stati fatti passi avanti concreti sul fronte rinnovo.

Calciomercato Juventus, annuncio di Rudiger: “Non ho parlato con altri club”

Lo stesso ex Roma ci ha tenuto a fare chiarezza sul proprio futuro, in un’intervista rilasciata a ‘Kicker’: “Per me questa sarà la decisione più importante della mia carriera e, quindi, non affretterò nulla. Personalmente non ho parlato con nessun altro club oltre al Chelsea, con gli ultimi colloqui sono avvenuti neanche due mesi fa“.

LEGGI ANCHE>>> CM.IT | Juventus, ecco perché il Chelsea ha puntato De Ligt

Parole che alimentano le speranze della ‘Vecchia Signora’ per il colpo, ma c’è sempre l’agguerrita e spaventosa concorrenza di Bayern Monaco e Real Madrid. I bavaresi, inoltre, avrebbero già avanzato un’offerta, ritenuta però insufficiente.