Calciomercato Juventus, addio Chelsea | “Precontratto a gennaio”

Antonio Rudiger potrebbe lasciare il Chelsea al termine della stagione. L’accordo per il rinnovo non è stato ancora trovato. Possibile addio a zero

Il calciomercato dei giocatori in scadenza di contratto è pronto ad animarsi. In Italia, come vi stiamo raccontando da giorni, le attenzioni sono soprattutto puntate su Franck Kessie, visto che il suo accordo con il Milan è lontano, ma anche su Dybala, Insigne e Brozovic, che non hanno ancora firmato rispettivamente con Juve, Napoli e Inter.

Non mancano, davvero, i giocatori importanti che vedranno scadere i propri contratti il prossimo 30 giugno. Anche all’estero la situazione non è molto differente: tra i profili più interessanti c’è certamente quello di Antonio Rudiger. Il difensore tedesco, con l’arrivo di Tuchel, è diventato perno di una squadra, che ha vinto la Champions League. Il Chelsea vorrebbe mantenerlo in rosa ma per farlo serve un sostanziale aumento dello stipendio, che lo porti a guadagnare quanto i più piagati in rosa. Attualmente percepisce circa 6 milioni di euro netti stagione. I discorsi per un prolungamento stanno andando avanti ma come riporta ‘SkySports UK’, ci sarebbero ben sei squadre top del calcio europee pronte a fargli firmare un precontratto a gennaio. Sull’ex Roma hanno messo gli occhi addosso certamente Real Madrid e Bayern Monaco.

Attenzione, però, al possibile interessamento da parte della Juventus, chiamata a svecchiare il reparto. Leonardo Bonucci e soprattutto Giorgio Chiellini non sono più giovanissimi: serve, dunque, forza fresca ma allo stesso tempo calciatori pronti, come Rudiger.