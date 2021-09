Il club inglese resta al lavoro sul calciomercato. L’obiettivo dei Blues è acquistare un centrale giovane, di prospettiva e bravo ad impostare

Matthijs De Ligt resta nel mirino del Chelsea. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it il centrale olandese, classe ’99, è uno dei primissimi obiettivi dei Blues per la prossima estate. In gol ieri contro lo Spezia, il bianconero piace per la sua tecnica e qualità: due caratteristiche, queste, che hanno ben impressionato il tecnico Tuchel nell’anno in cui il futuro di diversi difensori della rosa va ancora definito.

De Ligt è stato nelle ultime settimane al centro di diverse critiche. Perplessità, in parte, spazzate via della prestazione e dalla rete di ieri pagate contro la formazione ligure.

La verità di De Ligt sulla Juventus

Ora però resta da capire qual è il pensiero di Allegri in vista dei prossimi big match. Considerando che De Ligt ha saltato la sfida con il Milan ed è partito dalla panchina contro il Napoli. Di certo e a determinate condizioni, la Juventus potrebbe valutare anche eventuali offerte per un calciatore pagato circa 75 milioni di euro due anni fa e con uno stipendio da quasi 12 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. “Se sei della Juve, devi vincere. Avere due punti in 4 partite non è da Juve. Ora dobbiamo iniziare una serie positiva” ha spiegato, ieri, l’olandese a Dazn.